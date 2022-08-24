Экономист оценил новый проект по начислению зарплат россиянам

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал запуск в России пилотного проекта по начислению зарплат через систему быстрых платежей (СБП).

Ранее «Известия» со ссылкой на источники сообщили о запуске пилотного проекта по переводу заработной платы через систему быстрых платежей (СПБ), в котором, по данным издания, принимают участие несколько российских банков. Ожидается, что нововведение позволит начислять деньги по платежному идентификатору гражданина. Сотрудник сможет выбрать банк для начисления самостоятельно, без ведома работодателя.