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2 часа назад

Экономист оценил новый проект по начислению зарплат россиянам

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал запуск в России пилотного проекта по начислению зарплат через систему быстрых платежей (СБП).

Система быстрых платежей, разработанная Центральным банком, действует уже в течение нескольких лет. Она основывается на прогрессивных технологиях, а самое главное - она защищена от внешнего влияния. И в этом плане она является надежной, защищенной от рисков, которые может привнести внешняя обстановка.

Все это происходит под влиянием научно-технического прогресса и переноса все большей активности в виртуальную сферу и со стороны банков, и со стороны пользователей. То есть это вполне естественный процесс. Система быстрых платежей, помимо защищенности, дает возможности по идентификации, то есть это понимание, что платеж поступит именно туда, куда он предназначается.

Проблема «зарплатного рабства», на мой взгляд, слегка надуманная. «Зарплатное рабство» - это когда предприятие для удобства заключает договор с каким-то банком, с которым, допустим, оно ведет собственные хозяйственные связи, бухгалтерию. Таким образом предприятие «привязывает» уже своих работников, которые получают зарплату, к этому самому банку. И хотя есть указание Центрального банка о том, что такое «зарплатное рабство» не должно действовать, тем не менее это рекомендательные пожелания со стороны ЦБ, они не обязательны, и они не всеми и не всегда выполняются. И вот теперь эта система быстрых платежей позволяет полностью решать этот вопрос - просто отправлять человеку причитающуюся ему сумму денег на его пластиковую карту с тем, чтобы он уже распоряжался ею по своему усмотрению.

Все это технические вещи, которые связаны с прогрессом и основываются на новых технологиях. А новые технологии по началу всегда вызывают некоторую тревогу в смысле непривычности. Но потом они начинают работать, все это начинает восприниматься как должное, и все страхи уходят в никуда, никто о них не воспринимает.

Перевод заработной платы через систему быстрых платежей сейчас тестируют, чтобы понять, как это работает в широких полевых условиях. Это необходимо, чтобы саму идею уже довести до рабочего состояния и посмотреть, какие тут могут быть шероховатости. То есть речь уже идет о дошлифовке, о постепенном и планомерном внедрении проекта, о ведении разъяснительной работы и в отношении работодателей, и в отношении людей, которые получают зарплату.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Ранее «Известия» со ссылкой на источники сообщили о запуске пилотного проекта по переводу заработной платы через систему быстрых платежей (СПБ), в котором, по данным издания, принимают участие несколько российских банков. Ожидается, что нововведение позволит начислять деньги по платежному идентификатору гражданина. Сотрудник сможет выбрать банк для начисления самостоятельно, без ведома работодателя.

Личный счет,Михаил Беляев,Банк России,
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