Названы бюджетные направления для отдыха за границей осенью

Наиболее дешевыми направлениями за рубежом осенью стали Абхазия и Турция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных туроператоров.

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Также в списке оказались Армения, Египет и ОАЭ. Стоимость туров в Абхазию начинается от 26 тыс. рублей (неделя в сентябре за двоих), в Турцию — от 64 тыс. рублей, Египет — от 80 тыс. рублей, ОАЭ — от 100 тыс. рублей, Мальдивы — от 152 тыс. рублей.

«Турция лидирует по спросу на осень у большинства опрошенных туроператоров. Эта страна занимает 60% от общего числа бронирований зарубежных туров у Fun&Sun», - пишет агентство.

Также сообщается о снижении цен в сентябре в сравнении с августом.