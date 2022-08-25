Россияне озвучили желаемый размер пенсии

Для большинства российских граждан доход в 50–100 тыс. рублей является наиболее приемлемым при выходе на пенсию – именно эта сумма им нужна для комфортной жизни. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Работа.ру» и «СберНПФ».

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Как показал опрос, наибольшая доля респондентов (84%) собирается выйти на пенсию позже 50 лет. 24% хотят это сделать в 60–65 лет, 22% — в 55–60 лет. Каждый пятый (20%) намерен работать до 50–55 лет. Позже 65 лет собираются завершить карьеру 18% опрошенных россиян. 10% планируют перестать работать до 45 лет, а 6% — в возрасте до 35 лет.

Кроме того, согласно исследованию, 84% респондентов рассчитывают на получение дополнительного дохода на пенсии.

Доля среди россиян, желающих получать на пенсии доход от 50 до 100 тыс. рублей, оказалась самой большой. На большую сумму - 100–150 тыс. рублей - рассчитывают 18% участников. 15% граждан заявили, что им хватит дохода до 50 тыс. рублей, а 10% назвали сумму 150–200 тыс. рублей. Такое же количество участников указали доход от 200 тыс. рублей.