Телефонные мошенники: что нужно знать?

Телефонные мошенники находят уязвимые места даже в самых современных способах оплаты и защиты денег и бесцеремонно ими пользуются. По данным сотрудников «Сбербанка», ежемесячно со счетов граждан РФ преступники похищают от 3,5 до 5 миллиардов рублей, при этом жертвами становятся не более одного процента абонентов. Как не поддаться на уловки злоумышленников, читайте в материале «Рамблера».

Как действуют мошенники?

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Работа мошенников во многом завязана на психологии, а основой их деятельности служит персональная информация, полученная на нелегальном рынке баз данных интернет-магазинов, финансовых учреждений, государственных структур. В сутки преступники обзванивают до 50 граждан и к каждому стараются подобрать подход так, чтобы у жертвы не было возможности вырваться из их цепких лап. Это могут быть попытки играть на эффекте внезапности, на чувстве опасности, некоторые могут даже угрожать и запугивать. Для них важно, чтобы абонент был дезориентирован и как можно менее внимателен — поэтому грабители как правило настойчивы и терпеливы.

Какими бывают виды мошенничества?

Способов, которыми злоумышленники могут обмануть даже бдительного человека, бессчетное множество, начиная от поставленной речи и заканчивая подменой телефонных номеров на официальные номера сотрудников организации, от имени которой звонят. Каждый день появляются новые схемы, а старые эволюционируют. Рассмотрим детально некоторые виды мошенничеств.

Один из самых распространенных методов работы злоумышленников — звонки из «службы безопасности банка-эмитента платежной карты» о совершенной подозрительной операции или сбое в программном обеспечении, который привел к потере средств. Для восстановления счета и возврата денег якобы необходимы данные карты (номер, срок действия и CVV-код с обратной стороны карты), а также SMS-код из сообщения банка о проведенной операции. Для защиты от подобных инцидентов мошенники также рекомендуют установить определенные программы, замаскированные под известные сервисы. Но на самом деле они отправляют преступникам коды доступа к счетам, полностью развязывая им руки.

В других случаях разводчик может представляться сотрудником правоохранительных органов, якобы расследующих случаи мошенничества по телефону. Цель у них простая — усыпить бдительность и выманить нужную информацию. Мошенники могут выдавать себя также за сотрудников налоговой инспекции, системы здравоохранения, пенсионного фонда и дальше по списку. Они готовы прикинуться кем угодно, лишь бы доверчивые граждане пошли с ними на контакт.

Вот еще несколько распространенных вариантов мошенничества — сообщение или звонок об ошибочном переводе денег на счет мобильного телефона и просьба вернуть их владельцу, сообщения о попавшем в беду родственнике и просьбы о помощи или же поздравления с выигрышем в лотерею. В первом случае разводчики могут угрожать обращениями в полицию или к оператору с требованием блокировки телефона. Во второй ситуации мошенники будут стараться застать вас врасплох, сыграть на чувствах и обратить вашу панику и чувство беспомощности в свою пользу. Что касается победы в различных конкурсах и лотереях: злоумышленники рассчитывают, что эффект неожиданности и жажда легких денег дадут им возможность обмануть потенциальную жертву.

Как не стать жертвой мошенников?

В интернете существует достаточно много сервисов для того, чтобы определить если не владельца конкретного телефонного номера, то по крайней мере город или страну, откуда поступил звонок. До 40% таких сообщений производятся из-за границы, еще 40% — из мест заключения. В любом случае звоните в проверенную службу безопасности или колл-центр банка, а не по указанному преступниками номеру.

Как еще себя обезопасить: