Как получать на пенсии по 100 тысяч рублей

Россияне стали активно задумываться о формировании достойной пенсии. Речь идет, в частности, о молодых гражданах, заявил экономист Сергей Кикевич, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «360tv».

Эксперт считает, что наиболее эффективный способ накопления сбережений для солидной пенсии - постоянное приумножение денежных средств через инвестиции. Получать на пенсии около 100 тыс. рублей позволит универсальная формула, отметил Кикевич.

Он рассказал, как проводятся в данном случае расчеты. Важно, чтобы ежемесячно гражданин на заслуженном отдыхе мог тратить по 100 тыс. рублей. При этом требуется накопление суммы, которой бы хватило минимум на 10 лет с учетом таких трат.

По словам эксперта, россияне могут начать инвестировать хотя бы по 10 тыс. рублей под 15% годовых, не используя никаких стартовых накоплений. Благодаря такому подходу уже через 20 лет можно будет собрать для старости около 20 млн рублей.