Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

Как получать на пенсии по 100 тысяч рублей

Лера Букина

Россияне стали активно задумываться о формировании достойной пенсии. Речь идет, в частности, о молодых гражданах, заявил экономист Сергей Кикевич, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «360tv».

Эксперт считает, что наиболее эффективный способ накопления сбережений для солидной пенсии - постоянное приумножение денежных средств через инвестиции. Получать на пенсии около 100 тыс. рублей позволит универсальная формула, отметил Кикевич.

Он рассказал, как проводятся в данном случае расчеты. Важно, чтобы ежемесячно гражданин на заслуженном отдыхе мог тратить по 100 тыс. рублей. При этом требуется накопление суммы, которой бы хватило минимум на 10 лет с учетом таких трат.

По словам эксперта, россияне могут начать инвестировать хотя бы по 10 тыс. рублей под 15% годовых, не используя никаких стартовых накоплений. Благодаря такому подходу уже через 20 лет можно будет собрать для старости около 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования, проведенного сервисом «Работа.ру» и «СберНПФ», для большинства российских граждан доход в 50–100 тыс. рублей является наиболее приемлемым при выходе на пенсию – именно эта сумма им нужна для комфортной жизни.

Личный счет,Телеканал "360° Подмосковье",
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители