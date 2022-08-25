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1 час назад

Россиян предостерегли от роковых ошибок с деньгами

Лера Букина

Зачастую россияне, которые стремятся приумножить свой доход за счет инвестиций, делают неверные шаги, за которыми может последовать потеря всех накоплений. Об этом заявил агентству «Прайм» финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак, передает Deita.ru.

Россиян предостерегли от роковых ошибок с деньгами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также рассказал, от чего следует отказаться начинающим инвесторам. По словам собеседника, те, кто только недавно начал получать деньги с инвестиций, порой забирают из портфеля больше, чем ими было фактически заработано.

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Это, в частности, касается людей, которые положили деньги на банковский счет, указал Верещак. Не стоит, по его словам, снимать все деньги, полученные от процентов.

Есть риск, что граждане попросту столкнуться с потерей части своих же денег из-за решения сделать это слишком рано или в большом объеме, предупредил Верещак. Это, как уточнил он, обусловлено инфляцией.

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