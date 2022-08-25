Россиян предостерегли от роковых ошибок с деньгами

Зачастую россияне, которые стремятся приумножить свой доход за счет инвестиций, делают неверные шаги, за которыми может последовать потеря всех накоплений. Об этом заявил агентству «Прайм» финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак, передает Deita.ru.

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Он также рассказал, от чего следует отказаться начинающим инвесторам. По словам собеседника, те, кто только недавно начал получать деньги с инвестиций, порой забирают из портфеля больше, чем ими было фактически заработано.

Это, в частности, касается людей, которые положили деньги на банковский счет, указал Верещак. Не стоит, по его словам, снимать все деньги, полученные от процентов.