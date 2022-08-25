Сроки получения вычетов по НДФЛ сократились до 12 дней

Сроки получения вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) сейчас не превышают 12 дней, хотя ранее они составляли три месяца. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров
— Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, во-первых, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трех месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают, — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Глава ведомства добавил, что в настоящее время люди получили около 80 процентов вычетов, если сравнивать с прошлым годом. Уточняется, что в рамках поддержки бизнеса снизился и срок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) для предпринимателей. Теперь он не превышает восьми дней.
— Более того, и для компаний. У нас возмещение налога на добавленную стоимость всегда было тяжелой проблемой, это занимало определенное время, чтобы убедиться, что все цепочки прозрачны и верны. Те технологии, которые помогли администрированию, сегодня уже помогают компаниям. Мы из 900 миллиардов рублей возмещения компаниям 750 миллиардов предоставляем в течение восьми дней. И компании, естественно, имеют оборотные средства для работы. Представляется, что это тоже важно, — цитирует Егорова ТАСС.
20 августа Федерация независимых профсоюзов России обратилась к заместителю министра труда и социальной защиты РФ Елене Мухтияровой с предложением ввести новый вид страхования утраты заработка за счет НДФЛ. Новая модель не предполагает увеличения фискальной нагрузки на бизнес и граждан. Согласно предложению, финансирование должно происходить вследствие перераспределения существующих налогов.