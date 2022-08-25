Сроки получения вычетов по НДФЛ сократились до 12 дней

— Важно отметить, что те технологии, которые мы реализовывали, во-первых, позволили нам сократить сроки вычетов, потому что мы посчитали очень важным людям как можно быстрее давать вычеты по подоходному налогу. И мы за это время с трех месяцев сократили до 12 дней для подавляющего большинства людей те вычеты, которые они получают, — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.