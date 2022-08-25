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33 минуты назад

Россияне назвали желаемую сумму для жизни на пенсии

Илья Родин

Исследователи сервиса по поиску вакансий «Работа.ру» и СберНПФ провели опрос общественного мнения. Значительная часть опрошенных (47%) призналась, что после завершения трудовой деятельности желает получать пенсию в размере 50-100 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет «Лента.ру».

Россияне назвали желаемую сумму для жизни на пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследование показало, что 15% опрошенных без проблем смогут прожить на пенсии на 50 тыс. рублей в месяц. Еще 18% респондентов посчитали, что им хватит 100-150 тыс.рублей. На 50 тысяч больше потребуется 10% участников опроса.

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Кроме того, 10% респондентов заявили, что для комфортной, интересной жизни им потребуется не менее 200 тыс. рублей ежемесячно.

Сроки выхода на пенсию также сильно отличаются. Небольшое количество респондентов (6%) собирается уйти с работы в 35 лет. В 45 собираются закончить трудовую деятельность 10%.

Большинство опрошенных (84%) намеревается выйти на пенсию после 50 лет, из них в 55-60 лет уйдут 22%, в 60-65 - 24%, после 65 лет покинут свои кабинеты 18%.

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