Россияне назвали желаемую сумму для жизни на пенсии

Исследователи сервиса по поиску вакансий «Работа.ру» и СберНПФ провели опрос общественного мнения. Значительная часть опрошенных (47%) призналась, что после завершения трудовой деятельности желает получать пенсию в размере 50-100 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет «Лента.ру».

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Исследование показало, что 15% опрошенных без проблем смогут прожить на пенсии на 50 тыс. рублей в месяц. Еще 18% респондентов посчитали, что им хватит 100-150 тыс.рублей. На 50 тысяч больше потребуется 10% участников опроса.

Кроме того, 10% респондентов заявили, что для комфортной, интересной жизни им потребуется не менее 200 тыс. рублей ежемесячно.

Сроки выхода на пенсию также сильно отличаются. Небольшое количество респондентов (6%) собирается уйти с работы в 35 лет. В 45 собираются закончить трудовую деятельность 10%.