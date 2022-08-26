Россиян предупредили, что надо сделать за месяц до выхода на пенсию

Агентству "Прайм" завкафедрой бухучета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, что россияне перед выходом на пенсию могут отказаться от автоматического ее расчета. Чтобы подать дополнительные документы, которые могут увеличить размер выплаты, нужно обратиться в ПФР за месяц до дня выхода на пенсию.

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Петровская уточнила, что зачастую работодатель имеет соглашение с Пенсионным фондом и заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, готовящихся к пенсии. Если сотрудник решил оформиться самостоятельно, то нужно подать в территориальный орган ПФР заявление, паспорт трудовую книжку не раньше, чем за месяц до дня выхода на пенсию. Следует приложить и другие документы.

Речь идет о бумагах, например, подтверждающих наличие нетрудоспособных членов семьи. Заявление можно подать как лично, так и в электронном виде. Рассмотрение займет пять рабочих дней.