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1 час назад

Названы претендующие на льготы по оплате ЖКХ категории россиян

Lenta.ruиещё 1

В России есть группы граждан, для которых предусмотрены льготы и субсидии по оплате коммунальных услуг и капитального ремонта. В разговоре с «Лентой.ру» их назвали руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко и директор сервисной компании Neoroom Service Кристина Головкова.

Названы претендующие на льготы по оплате ЖКХ категории россиян
Фото: ТАССТАСС

Пенсионеры и ветераны труда

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Претендовать на льготы по оплате коммунальных услуг могут пенсионеры и ветераны труда. При чем, по словам эксперта, зачастую они предоставляются в том случае, когда человек зарегистрирован в квартире один.

«Стоит помнить, что многое зависит от уровня дохода — скажем, если у пенсионера он весьма высок, то гражданин может и не получить субсидии по коммунальным платежам», — рассказала Мищенко.

Также важно учитывать возраст человека, который оплачивает ЖКУ, отметила она. «К примеру, по достижении 70 лет гражданин получает льготу в 50 процентов на оплату капремонта, 80 лет — полностью освобождается от этого платежа», — подчеркнула Мищенко.

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Бывают случаи, когда недвижимость зарегистрирована на пожилых людей, а проживают там их родственники, скажем, дети или внуки, благодаря чему они меньше платят за ЖКХ, поделилась Мищенко.

«Такие ситуации допустимы и не являются каким-то серьезным нарушением. Однако нужно понимать, что когда пожилые люди скончаются, то их наследникам нужно будет переоформить недвижимость на себя и затем уже полностью оплачивать счета по квартире, как и положено», — обратила внимание она.

Инвалиды и ветераны

Субсидии по оплате квартиры и капитального ремонта также положены людям с инвалидностью и ветеранам военных кампаний, вернувшимся из Афганистана или Чечни, напомнила эксперт.

Другие категории

«В отличие от льгот, субсидии могут получить те граждане, чьи затраты на ЖКУ превышают определенный процент от доходов всех членов семьи, от 10 до 22 процентов в зависимости от региона. Для оформления господдержки нужно обратиться в городской центр жилищных субсидий по месту жительства», — рассказала директор сервисной компании Neoroom Service Кристина Головкова.

Ранее вице-президент «Национального жилищного конгресса» Александр Гурылев поделился с «Лентой.ру» приемами, которые позволят сэкономить на оплате ЖКХ, а начальник управления по организации сбытовой деятельности «Росводоканала» Тамара Ликсукова дала советы по уменьшению счетов за воду.

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