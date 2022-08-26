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1 час назад

Опрос: почти треть россиян начали экономить за последние полгода

Говорит Москва

Они сократили расходы на технику и гаджеты, 14% — на путешествия, каждый десятый — на одежду, 8% — на развлечения, 7% — на рестораны и готовую еду.

Почти треть россиян начали экономить за последние полгода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие данные радиостанции «Говорит Москва» привёл сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch.

Также исследование показало, что более половины респондентов с конца февраля изменили критерии выбора жилья. Чаще всего граждане стали отказываться от планов по покупке квартир с готовой отделкой — таких более 35%. 7% опрошенных стали интересоваться жильём классом ниже, 6% решили подыскивать варианты в области или в другом городе.

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