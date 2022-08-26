Почти треть россиян начали экономить за последние полгода

Они сократили расходы на технику и гаджеты, 14% — на путешествия, каждый десятый — на одежду, 8% — на развлечения, 7% — на рестораны и готовую еду.

Также исследование показало, что более половины респондентов с конца февраля изменили критерии выбора жилья. Чаще всего граждане стали отказываться от планов по покупке квартир с готовой отделкой — таких более 35%. 7% опрошенных стали интересоваться жильём классом ниже, 6% решили подыскивать варианты в области или в другом городе.