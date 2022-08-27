Россияне в полтора раза увеличили траты на развлечения

Общая сумма трат россиян на развлечения за январе - июль 2022 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а средний чек одной покупки увеличился на 1,7 тыс. рублей - до 3,755 тыс. рублей. Такие выводы содержатся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

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"По данным банка "Русский стандарт", общая сумма трат на развлечения у россиян в январе - июле текущего года выросла на 74% относительно данных годом ранее. А средний чек повысился с 2,046 тыс. рублей до 3,755 тыс. рублей соответственно", - говорится в исследовании.

Первое место в рейтинге трат на развлечения занял спорт.

"Подобное вполне объяснимо всеобщим трендом на здоровый образ жизни. Как показала статистика банка, за январь - июль сумма трат на спорт (сюда вошли фитнес-центры, боулинг, бильярд, гольф и т. д.) у россиян по картам снизилась на 9%. При этом средний чек здесь за год вырос на 6%", - указывают эксперты банка.

В пятерку самых популярных категорий трат в сфере "развлечения" в зависимости от числа операций по картам также попали рекреационный туризм и лагеря отдыха (средний чек - 1,158 тыс. рублей), кино (сюда вошли как покупки билетов в кино, так и оплаты подписок в онлайн-киносервисах, общий средний чек - 661 рубль), парки аттракционов и фестивали (1,123 тыс. рублей), театр и концерты (3,117 тыс. рублей).