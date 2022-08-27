Россиянам рассказали, как сэкономить 50% на сборах в школу

Инвестор Татьяна Волкова раскрыла несколько секретов, позволяющих сэкономить до 50% при сборах ребенка в школу. Об этом сообщает NEWS.ru.

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Эксперт предложила заказывать школьные товары через интернет. Тогда можно сэкономить от 10% до 30% при покупке канцтоваров, одежды или обуви. При этом необходимо научиться сравнивать предложения по цене.

Часто одни и те же товары на разных сайтах продают по разной стоимости. Вдобавок зачастую предлагаются скидки или акции вроде «3 по цене 2». Не надо забывать и о кэшбеке, помогающем минимизировать стоимость покупок. Не стоит увлекаться брендами, более дешевые аналоги иногда ничуть не хуже.

Волкова рекомендовала готовиться к Дню знаний задолго до 1 сентября, например, весной. Тогда можно сберечь до 50% средств. Можно поступить наоборот: закупаться после августовского ажиотажа. Обычно уже в первых числах сентября магазины начинают масштабные распродажи школьных товаров.