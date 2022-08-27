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1 час назад

Стали известны признаки финансового абьюза в семье

Илья Родин

Юрист Виктория Шергина рассказала в своем Telegram-канале об основных признаках финансового абьюза в семье. Она предупредила, что жертвам нередко не удается понять, что они фактически подвергаются одному из видов семейного насилия.

Названы признаки финансового абьюза в семье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее мнению, одним из важнейших признаков проблемной ситуации является требования супруга о том, чтобы жена сидела дома, заботилась о домашнем уюте, воспитывала детей. При этом мужья запрещают женщинам работать и учиться.

Опасным признаком является тотальный контроль за расходами второй половины, постоянная критика всех трат, дополняет юрист.

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Женщине следует насторожиться, если муж забирает все ее денежные средства, под предлогом того, что «лучше умеет распоряжаться деньгами», предупреждает Шергина.

Кроме того, считает эксперт, признаком финансового насилия является моральное давление со стороны супруга, его упреки по поводу того, что жена не имеет собственного дохода.

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