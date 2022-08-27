Названы признаки финансового абьюза в семье

Юрист Виктория Шергина рассказала в своем Telegram-канале об основных признаках финансового абьюза в семье. Она предупредила, что жертвам нередко не удается понять, что они фактически подвергаются одному из видов семейного насилия.

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По ее мнению, одним из важнейших признаков проблемной ситуации является требования супруга о том, чтобы жена сидела дома, заботилась о домашнем уюте, воспитывала детей. При этом мужья запрещают женщинам работать и учиться.

Опасным признаком является тотальный контроль за расходами второй половины, постоянная критика всех трат, дополняет юрист.

Женщине следует насторожиться, если муж забирает все ее денежные средства, под предлогом того, что «лучше умеет распоряжаться деньгами», предупреждает Шергина.