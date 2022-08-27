Финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал об основных причинах изменений валютной политики Банка России. По его мнению, Центробанк решил смягчить правила покупки долларов и евро в силу того, что у экспортеров снизилась потребность в европейской и американской валютах. Об этом пишет «Лента.ру».

Отмечается, что в субботу, 27 августа, ЦБ разрешил кредитным организациям продавать валюту, полученную в результате сделок после 9 апреля от различных источников. Ранее разрешалась только продажа денежных средств, поступивших от физических лиц.

«По идее должно стать проще [приобретать валюту]», - пояснил Григорьев.

По его мнению, ограничительные меры со стороны западных стран значительно повлияли на валютный рынок. В частности, у российских экспортеров возникли проблемы с проведением оплаты в долларах и евро, что привело к снижению интереса к ним.

Вместе с тем, эти валюты пользуются постоянным спросом со стороны физических лиц, уточнил эксперт. Это связано с тем, что россиянам во время путешествий по западным странам постоянно требуются наличные средства, они не могут полагаться только на карты «Мир».