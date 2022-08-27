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1 час назад

Названа причина изменения Банком России правил покупки валюты

Илья Родин

Финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал об основных причинах изменений валютной политики Банка России. По его мнению, Центробанк решил смягчить правила покупки долларов и евро в силу того, что у экспортеров снизилась потребность в европейской и американской валютах. Об этом пишет «Лента.ру».

Отмечается, что в субботу, 27 августа, ЦБ разрешил кредитным организациям продавать валюту, полученную в результате сделок после 9 апреля от различных источников. Ранее разрешалась только продажа денежных средств, поступивших от физических лиц.

«По идее должно стать проще [приобретать валюту]», - пояснил Григорьев.

По его мнению, ограничительные меры со стороны западных стран значительно повлияли на валютный рынок. В частности, у российских экспортеров возникли проблемы с проведением оплаты в долларах и евро, что привело к снижению интереса к ним.

ЦБ неожиданно изменил правила обмена валюты для физлиц

Вместе с тем, эти валюты пользуются постоянным спросом со стороны физических лиц, уточнил эксперт. Это связано с тем, что россиянам во время путешествий по западным странам постоянно требуются наличные средства, они не могут полагаться только на карты «Мир».

ЦБ принял во внимание эти тренды валютного рынка и принял решение об изменении правил, подчеркнул Григорьев.

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