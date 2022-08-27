Кому из россиян увеличат пенсии с 1 сентября

С 1 сентября не готовят массовых повышений пенсий, однако эксперты выделили четыре категории пожилых россиян, которые смогут получить выплаты от государства. Некоторые суммы начислят автоматически, а для получения других нужно будет подать заявление.

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Выплаты уволившимся с работы

Уже в сентябре выплаты получат те, кто ушел с работы в мае 2022 года. Пожилые россияне получат пенсии с учетом всех индексаций, а также выплаты за три месяца, в течение которых им пенсия не выплачивалась. Размер доплаты для каждого будет индивидуален, однако, если пенсионер снова устроится на работу, этой доплаты его не лишат.

Выплаты самозанятым

Также в сентябре прибавку к пенсии получат пенсионеры, которые в августе оформились как самозанятые. В ПФР рассказали, что работающим пенсионерам индексация не проводится, а вот если пожилой гражданин оформился как самозанятый и выплачивает взносы в Пенсионный фонд, прибавка к пенсии у него будет.

Выплаты за сельский труд

Увеличат пенсии и тем, кто в августе набрал 30 лет стажа работы в сельской местности на некоторых должностях. Чтобы получить надбавку, пенсионер должен был работать в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве, трудиться в колхозе и совхозе, на машинно-тракторной станции, на межколхозном предприятии. Выплачивать надбавку будут ежемесячно, и составлять она будет 25 % от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Чтобы получить эту выплату, нужно обратиться в клиентскую службу ПФР и предоставить все необходимые документы для подтверждения соответствующего стажа работы.

Выплаты за иждивенцев