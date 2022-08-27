Кому из россиян увеличат пенсии с 1 сентября

С 1 сентября не готовят массовых повышений пенсий, однако эксперты выделили четыре категории пожилых россиян, которые смогут получить выплаты от государства. Некоторые суммы начислят автоматически, а для получения других нужно будет подать заявление.
Уже в сентябре выплаты получат те, кто ушел с работы в мае 2022 года. Пожилые россияне получат пенсии с учетом всех индексаций, а также выплаты за три месяца, в течение которых им пенсия не выплачивалась. Размер доплаты для каждого будет индивидуален, однако, если пенсионер снова устроится на работу, этой доплаты его не лишат.
Также в сентябре прибавку к пенсии получат пенсионеры, которые в августе оформились как самозанятые. В ПФР рассказали, что работающим пенсионерам индексация не проводится, а вот если пожилой гражданин оформился как самозанятый и выплачивает взносы в Пенсионный фонд, прибавка к пенсии у него будет.
Увеличат пенсии и тем, кто в августе набрал 30 лет стажа работы в сельской местности на некоторых должностях. Чтобы получить надбавку, пенсионер должен был работать в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве, трудиться в колхозе и совхозе, на машинно-тракторной станции, на межколхозном предприятии. Выплачивать надбавку будут ежемесячно, и составлять она будет 25 % от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Чтобы получить эту выплату, нужно обратиться в клиентскую службу ПФР и предоставить все необходимые документы для подтверждения соответствующего стажа работы.
Если в августе пенсионер подал заявление в ПФР с просьбой о доплате к пенсии за иждивенца, то в сентябре придет первая выплата, сообщает MK.ru. Если ребенок несовершеннолетний, то никаких документов не нужно. Если же ему исполнилось 18 лет, необходимо предоставить справку из вуза, которая подтвердит, что ребенок учится на дневном отделении.