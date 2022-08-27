Названы блокирующие поступление денег негативные установки

Стали известны негативные установки, блокирующие поступление денег. О них рассказала предприниматель и тренер Яна Логвина, сообщает «Мослента».

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По ее мнению, установки формируется в детстве и дальше лишь укрепляется в сознании, «влияя на успех, доход и будущее в целом».

Логвина считает, что поговорка «деньги — зло» является одной из таких установок. Эксперт посоветовала пересмотреть такую установку и подумать, что деньги – «хороший инструмент по достижению целей».

Установка «чтобы много зарабатывать, нужно много работать» также является неправильной. При хорошем заработке «может возрасти ответственность, но часы работы сократятся».

«Деньги дают свободу выбора, свободу перемещения, независимость, комфорт, еду, образование. Они позволяют нам улучшать качество жизни и расширять список доступных радостей», - считает тренер.

Логвина также отметила, что многих останавливают от большого заработка неуверенность в себе и постоянное сравнение себя с другими. Она посоветовала составить план действий, ответив на вопрос «Что я могу еще сделать, чтобы прийти к цели?»