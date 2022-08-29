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57 минут назад

В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам

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Партия ЛДПР подготовила законопроект, предлагающий ввести перерасчёт страховой пенсии по старости работающим пенсионерам. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал депутат партии Ярослав Нилов. Перерасчёт предлагается сделать, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, который применяется при назначении страховой пенсии.

Законопроект также предлагает возобновить с начала 2023 года индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Перерасчёт предусмотрен с 1 января 2023 года.

«Наши пенсионеры в большинстве пока не путешествуют круглый год по тёплым морям. Находят другие варианты, тратят свою пенсию на детей или внуков. Не унывают наши люди, работают и зарабатывают. На пенсии сохраняют вклад в национальный ВВП», — написал Нилов, отметив, что таким пенсионерам «тоже ответ государства нужен».

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Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности человека с учётом ежегодных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд.

Ранее в отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области сообщили, что с 1 августа 1,3 млн работающим пенсионерам пересчитают пенсию. Там объяснили, что выплаты поднимут тем, кто получает страховую пенсию. Перерасчёт сделают, если пожилые россияне работали в 2021 году, а работодатель уплачивал страховые взносы.

Личный счет,Ярослав Нилов,ЛДПР,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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