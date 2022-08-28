Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Стали известны цены самых востребованных букетов к 1 сентября

Мослента

Цены самых востребованных букетов к 1 сентября стали известны из интервью флориста, управляющего директора интернет-магазина цветов Георгия Сухаржевского для радио Sputnik. По его словам, родители школьников начинают заказывать цветы для учителей задолго до Дня знаний, поэтому об их стоимости можно судить уже сейчас.

Стали известны цены самых востребованных букетов к 1 сентября
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Самый бюджетный букет обойдется в 1000–1500 рублей. Он будет небольшим и отлично подойдет для первоклашки. За средний букет придется заплатить две-три тысячи рублей. Это будет более объемный подарок. Дальше — наборы цветов за пять-семь тысяч рублей, их обычно дарят от класса. Отдельная категория — максимально дорогие букеты. Их цена может достигать десятков тысяч рублей», — рассказал Сухаржевский.

Наибольшей популярностью в преддверии 1 Сентября пользуются наборы цветов стоимостью от тысячи до 2,5 тысячи рублей, заметил флорист.

«Каждый год россияне чаще всего покупают букеты для учителей в пределах этой ценовой вилки. Я не думаю, что в этом году будет какое-то исключение», — заявил он.

Сухаржевский добавил, что популярной новинкой 2022 года стало включение в букеты для учителей маленьких садовых подсолнухов.

Ранее советы родителям первоклассников перед 1 Сентября дала психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. Она порекомендовала устроить праздник для всей семьи.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители