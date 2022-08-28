Стали известны цены самых востребованных букетов к 1 сентября

«Самый бюджетный букет обойдется в 1000–1500 рублей. Он будет небольшим и отлично подойдет для первоклашки. За средний букет придется заплатить две-три тысячи рублей. Это будет более объемный подарок. Дальше — наборы цветов за пять-семь тысяч рублей, их обычно дарят от класса. Отдельная категория — максимально дорогие букеты. Их цена может достигать десятков тысяч рублей», — рассказал Сухаржевский.