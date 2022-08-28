Стали известны цены самых востребованных букетов к 1 сентября

Цены самых востребованных букетов к 1 сентября стали известны из интервью флориста, управляющего директора интернет-магазина цветов Георгия Сухаржевского для радио Sputnik. По его словам, родители школьников начинают заказывать цветы для учителей задолго до Дня знаний, поэтому об их стоимости можно судить уже сейчас.
«Самый бюджетный букет обойдется в 1000–1500 рублей. Он будет небольшим и отлично подойдет для первоклашки. За средний букет придется заплатить две-три тысячи рублей. Это будет более объемный подарок. Дальше — наборы цветов за пять-семь тысяч рублей, их обычно дарят от класса. Отдельная категория — максимально дорогие букеты. Их цена может достигать десятков тысяч рублей», — рассказал Сухаржевский.
Наибольшей популярностью в преддверии 1 Сентября пользуются наборы цветов стоимостью от тысячи до 2,5 тысячи рублей, заметил флорист.
«Каждый год россияне чаще всего покупают букеты для учителей в пределах этой ценовой вилки. Я не думаю, что в этом году будет какое-то исключение», — заявил он.
Сухаржевский добавил, что популярной новинкой 2022 года стало включение в букеты для учителей маленьких садовых подсолнухов.
Ранее советы родителям первоклассников перед 1 Сентября дала психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. Она порекомендовала устроить праздник для всей семьи.