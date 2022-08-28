Стали известны основные статьи расходов россиян к 1 сентября

Большая часть родителей школьников в первую очередь покупают к 1 сентября одежду и обувь, а два процента россиян приобретают детям скейтборды, самокаты и велосипеды. Данные исследования Rambler&Co есть в распоряжении «Мосленты».

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«В первую очередь родители деньги тратят на одежду и обувь (60 процентов) детей, потом на учебники и канцелярию (26 процентов), затем — на рюкзаки и сумки (10 процентов). Реже всего опрошенные покупают гаджеты, и то только в тех случаях, когда они необходимы (2 процента), и личные средства передвижения, такие как велосипеды, самокаты, скейтборды (2 процента)», — говорится в сообщении о статьях расходов.

При этом 59 процентов родителей выбирают товары к новому учебному году вместе с детьми, пятая часть не допускает ребенка к покупкам, 13 процентов спрашивают мнения, но в магазин вместе не ходят, 8 процентов дают школьникам самостоятельность в выборе и покупке.

Почти половина родителей (48 процентов) начинают сборы детей к школе за месяц — в августе, 19 процентов из которых откладывают заботы на последнюю неделю. Каждый десятый, наоборот, планирует шопинг заранее — сразу после окончания предыдущего учебного года.

Карманные деньги школьникам выделяют 82 процента родителей. 33 процента из них выдают наличные, когда требуется, 30 процентов переводят на детскую карту, 28 процентов ежемесячно вручают наличные, как зарплату, 4 процента разрешают использовать для покупок свою банковскую карту. Остальные только планируют обучать ребенка финансовой грамотности.