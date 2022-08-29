Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Россияне стали реже покупать технику и мебель в кредит

RT на русскомиещё 1

Согласно данным ОКБ, за первые семь месяцев 2022 года банки выдали физлицам 2,57 млн займов на технику и мебель. Это почти на треть меньше, чем в прошлом году.

Россияне стали реже покупать технику и мебель в кредит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эти показатели стали новым минимумом снижения числа покупок взаймы в магазинах, сообщают «Известия».

В 2020 году за семь месяцев было оформлено 3,65 млн ссуд на различные товары, а в 2014-м и 2015-м — 3,93 млн и 3,6 млн соответственно.

Объёмы выданных кредитов по итогам января—июля составили 129,1 млрд рублей против прошлогодних 167,6 млрд. В 2020 году граждане оформили кредиты на технику и мебель на 136 млрд рублей.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители