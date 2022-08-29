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1 час назад

Россияне могут лишиться контроля над банковскими счетами

Лера Букина

Мошенники выманивают у россиян сведения, которые необходимы для доступа к их банковским счетам. Об этом сообщили эксперты по кибербезопасности BI.ZONE, пишет ИА Deita.ru со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что в Интернете насчитывают сотни подставных сайтов, которые маскируются под порталы официальных банков.

Эти сайты опасны, поскольку граждане оставляют на них свои личные данные, и, соответственно, теряют контроль над учетными записями и их кабинетами на настоящих сайтах российских банков. Также, по словам экспертов, россиян убеждают в необходимости платить комиссию за якобы предоставленные услуги по заниженным ценам. В итоге люди лишаются всех своих сбережений, которые есть на картах.

Какая опасность грозит тем, кто хранит доллары

Увеличение числа поддельных банковских сайтов обусловлено большими темпами распространения онлайн-кредитов, полагают эксперты.

Ранее сообщалось, что в России мошенники прибегли к новой уловке. Они звонят потенциальным жертвам от лица сотрудников Центробанка и используют в своих схемах данные главы департамента информационной безопасности регулятора.

Личный счет,Банк России,
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