Россияне могут лишиться контроля над банковскими счетами

Мошенники выманивают у россиян сведения, которые необходимы для доступа к их банковским счетам. Об этом сообщили эксперты по кибербезопасности BI.ZONE, пишет ИА Deita.ru со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что в Интернете насчитывают сотни подставных сайтов, которые маскируются под порталы официальных банков.

Эти сайты опасны, поскольку граждане оставляют на них свои личные данные, и, соответственно, теряют контроль над учетными записями и их кабинетами на настоящих сайтах российских банков. Также, по словам экспертов, россиян убеждают в необходимости платить комиссию за якобы предоставленные услуги по заниженным ценам. В итоге люди лишаются всех своих сбережений, которые есть на картах.

Увеличение числа поддельных банковских сайтов обусловлено большими темпами распространения онлайн-кредитов, полагают эксперты.