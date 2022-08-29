Более трети россиян признались в отсутствии сбережений

Более трети опрошенных россиян (39%) не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.

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"Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их доля сократилась на 14 п.п.", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, тратит деньги на текущие нужды и откладывает остаток почти половина россиян (44%), с 2012 года их доля увеличилась на 12%. Еще 14% предпочитают сначала отложить средства на крупные покупки и другие значительные расходы, а остальные деньги уже потратить на текущие нужды.

"Свободные" деньги после всех расходов остаются у 60% опрошенных (против 56% в 2012 году). Россияне хранят такие средства в наличных рублях (22% опрошенных), кладут на срочный вклад в банке под процент (19%) или на счет до востребования (12%), инвестируют в развитие собственного бизнеса (5%), покупают ценные бумаги (4%). Не видят смысла делать накопления и стараются потратить все "свободные" средства 3% опрошенных.

Услугами банков пользуется подавляющее большинство россиян (92%), за 10 лет их доля увеличилась на 21%. Чуть больше четверти опрошенных (26%) пользуются услугами страховых компаний (против 15% в 2012 году). Услугами негосударственных пенсионных фондов пользуются 14% (против 4% в 2012 году), брокеров - 5%.