По 13 тысяч: россиянам напомнили о ежемесячной выплате

Родители могут рассчитывать на получение крупной выплаты от государства уже в сентябре. Об этом говорится в Telegram-канале портала «Госуслуги».
Так, им полагается доплата в размере 13 200 рублей. Она будет переводиться по заявлению матери ребенка, которому еще не исполнилось три года.
«Один прожиточный минимум для детей в регионе. В среднем по России — 13 200 рублей», - говорится в сообщении.
Однако существуют определенные требования. Так, важно, чтобы родители и ребенок имели гражданство России. В таком случае средства будут зачислять на банковскую карту каждый месяц. Кроме того, доход родителей не должен превышать двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе.
«Эту выплату можно получать одновременно с пособием по уходу до 1,5 лет», - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что многие россияне могут рассчитывать на новую денежную выплату. Новый этап такой программы от правительства стартует в сентябре. Речь идет о доплате в размере около пяти тысяч рублей. По словам специалистов, выплату могут получить семьи, в которых воспитываются учащиеся с пятого по девятый класс. Такая мера поддержки позволит гражданам совершить путешествие по родному региону.