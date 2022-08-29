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1 час назад

По 13 тысяч: россиянам напомнили о ежемесячной выплате

Лера Букина

Родители могут рассчитывать на получение крупной выплаты от государства уже в сентябре. Об этом говорится в Telegram-канале портала «Госуслуги».

Так, им полагается доплата в размере 13 200 рублей. Она будет переводиться по заявлению матери ребенка, которому еще не исполнилось три года.

«Один прожиточный минимум для детей в регионе. В среднем по России — 13 200 рублей», - говорится в сообщении.

Однако существуют определенные требования. Так, важно, чтобы родители и ребенок имели гражданство России. В таком случае средства будут зачислять на банковскую карту каждый месяц. Кроме того, доход родителей не должен превышать двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе.

«Эту выплату можно получать одновременно с пособием по уходу до 1,5 лет», - добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что многие россияне могут рассчитывать на новую денежную выплату. Новый этап такой программы от правительства стартует в сентябре. Речь идет о доплате в размере около пяти тысяч рублей. По словам специалистов, выплату могут получить семьи, в которых воспитываются учащиеся с пятого по девятый класс. Такая мера поддержки позволит гражданам совершить путешествие по родному региону.

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