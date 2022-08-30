Кто сможет заработать на «смерти» доллара

Ситуация с долларом может начать развиваться по двум сценариям. Первый предполагает стремительный обвал валюты с его текущих уровней, а второй — резкий и краткосрочный рост его курса, за которым последует падение. Таким мнением поделился российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Катасонов».

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Эксперт предупредил о большой глобальной финансовой катастрофе в случае реализации первого сценария. Речь идет о массовой потере средств инвесторами. Второй вариант подразумевает быстрый подъем курса доллара на фоне глобального катастрофического события. Эксперт связал это с тем, что у граждан в первое время будет отсутствовать выбор в вопросе распределения своих сбережений. Катасонов уверен, что все будет падать и снижаться в цене. Но это не коснется доллара – именно в него граждане попытаются вложиться, как в последнее убежище, полагает специалист.

После разворачивания первого шока от нового кризиса россияне задумаются о замене доллару, указал Катасонов. Тогда и ожидается

массовый отказ от валюты, который повлечет за собой падение ее курса, отметил он.