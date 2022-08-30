В России уменьшилось число получателей маткапитала

В первом полугодии 2022 года расходы ПФР на программу маткапитала сократились на 3,2 млрд руб. (до 191,5 млрд.) несмотря на увеличение размера выплаты. Произошло это из-за сокращения числа получателей на 12,6%, написал «Коммерсант». По данным Росстата, за первые шесть месяцев года рождаемость в стране снизилась в годовом выражении на 6,3%.

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В 2022 году размер выплат по программе материнского капитала вырос на 8,4%. Для родивших первого ребенка он составляет 524,5 тыс. руб., второго (если получает впервые) — 693,1 тыс. руб. В текущем году их получили 517 тысяч человек.

Программу запустили в 2007 году для поддержки рождаемости. Изначально получить маткапитал могли женщины, родившие или усыновившие более одного ребенка. С 2020 года действие расширили на первенцев. За всё время действия выплатой воспользовались 12,3 млн семей.

Размеры маткапитала индексируются ежегодно. К 2025 году на первого ребёнка он составит 680 000 рублей, а на второго — 864 000. Основные способы использования этих средств сейчас — погашение ипотеки, оплата образования ребенка или формирование накопительной части трудовой пенсии матери.