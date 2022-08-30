Минпромторг России предложил несколько новых мер поддержки компаний, занимающихся импортозамещением в рамках промышленных кластеров, пишут «Ведомости». Среди них отмена налога на прибыль.

Кроме того, ради развития импортозамещения ведомство предлагает снизить ставки страховых взносов до 7,6 процента и разработать систему льготного кредитования.

Также министерство предлагает реформировать механизм специнвестконтрактов (СПИК). В нынешнем виде он гарантирует заключившей его компании неизменный налоговый режим на определенный срок и предоставляет возможность получить статус единственного поставщика при госзакупках при условии вложения оговоренной суммы в определенный проект. Новая инициатива касается гарантий закупки произведенной инвестором продукции.

Предложения согласуются с заявлениями президента Владимира Путина, в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пообещавшего новые условия работы для промышленных кластеров и их резидентов.