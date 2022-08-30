По 10 тысяч: кто получит выплату к 1 сентября

Власти РФ обеспечат приуроченную к 1 сентября единовременную выплату семьям с детьми. Соответствующее указание дал президент РФ Владимир Путин, сообщают «Известия».

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Речь идет о выплате в 10 тыс. рублей. На нее могут рассчитывать семьи с детьми школьного возраста из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Выплату направят до 15 сентября.

Выплаты полагаются одному из родителей. Кроме того, ребенок должен находиться в возрасте от 6 до 18 лет, причем шесть лет школьнику должно исполниться не позднее 1 сентября. Еще одно условие - дети должны пойти в одну из школ на указанных территориях. Кроме того, поступить на обучение дети должны не позже, чем 15 сентября 2022 года.

Также ежегодную компенсацию для детей в возрасте до 18 лет могут получать родители трех и более детей. У них есть возможность получить деньги за каждого ребенка, который 1 сентября пойдет в школу.