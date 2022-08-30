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1 час назад

Пенсии проиндексируют с 1 октября: кто начнет получать больше

Лера Букина

Правительство РФ приняло решение увеличить пенсии некоторым категориям пенсионеров уже с 1 октября. Индексация выплат ожидается в оперативном порядке, соответственно, принятия соответствующего закона не предусмотрено, сообщает РБК.

Пенсии проиндексируют с 1 октября: кто начнет получать больше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под данную меру подпадают не все пенсионеры России. Так, это касается лишь вышедших на заслуженный отдых прокуроров и следователей.

Отмечается, что с 1 октября 2022 года будут проиндексированы их должностные оклады, доплаты за классный чин и выслугу лет, ежемесячную надбавку к пенсии – компоненты, из которых исчисляются пенсии.

«Законопроект был одобрен правкомиссией и будет внесен в Госдуму после рассмотрения на заседании правительства», - сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу кабмина.

Поправки были согласованы Генпрокуратурой и Следственным комитетом. Вместе с тем сумма предстоящей индексации пока не разглашается.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявлял, что инфляция на конец 2022 года будет на уровне 12–13%.

Ранее экономист Сергей Кикевич заявил, что наиболее эффективный способ накопления сбережений для солидной пенсии - постоянное приумножение денежных средств через инвестиции.

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