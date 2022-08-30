Страховки по кредитам взлетят в цене с 1 октября

В России кредитное страхование для заемщиков с большой долей вероятности подорожает. Это обусловлено новыми правилами страхования потребкредитов, действие которых начнется с 1 октября, заявила «Известиям» директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова.

Фото: ТАСС ТАСС

Соответственно, увеличится и полная стоимость кредита (ПСК), предупреждает она. При этом эксперт сомневается в том, что базовые ставки по займам изменятся. В Страховом доме ВСК не исключили корректировку в цене продукта, однако там же считают, что сейчас слишком рано приводить конкретные цифры.

Ожидают пересмотра тарифов для ряда возрастных категорий и в компании «РЕСО-Гарантия». Там указали на рост выплат и убыточности за последние пандемийные годы. В «АльфаСтраховании» также прогнозируют рост цен на полисы. На него будет влиять разрыв в текущем и будущем страховом покрытии, который в каждом случае индивидуален.