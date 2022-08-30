Названа средняя номинальная зарплата в Петербурге

Средняя номинальная зарплата в Петербурге по итогам первого полугодия 2022 года достигла 82 300 рублей. За указанный период она выросла на один процент, сообщил врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова ФедералПресс / Ольга Юшкова

«При этом прогноз оптимистичный – она должна расти на 8% ежегодно», – отметил Зырянов.

По его словам, цены на продукты и товары за первые полгода выросли на 10,7%.

Врио главы комитета также рассказал, что реальные денежные доходы жителей Северной столицы составили 101% к аналогичному периоду 2021 года.