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1 час назад

Средняя номинальная зарплата в Петербурге составляет 82 300 рублей

РИА "ФедералПресс"

Средняя номинальная зарплата в Петербурге по итогам первого полугодия 2022 года достигла 82 300 рублей. За указанный период она выросла на один процент, сообщил врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

Названа средняя номинальная зарплата в Петербурге
Фото: ФедералПресс / Ольга ЮшковаФедералПресс / Ольга Юшкова

«При этом прогноз оптимистичный – она должна расти на 8% ежегодно», – отметил Зырянов.

По его словам, цены на продукты и товары за первые полгода выросли на 10,7%.

Врио главы комитета также рассказал, что реальные денежные доходы жителей Северной столицы составили 101% к аналогичному периоду 2021 года.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году.

Личный счет,Алексей Зырянов,
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