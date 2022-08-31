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1 час назад

Некоторым россиянам предложили списать долги за коммунальные услуги

Lenta.ru

Некоторым россиянам предложили списать долги за жилищно-коммунальные услуги, соответствующий проект постановления правительства подготовил Минстрой. Об этом сообщают «Известия».

Части россиян спишут долги за коммунальные услуги
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Речь идет о нуждающихся категориях граждан, например, о попавших в больницу, потерявших родственников или столкнувшихся с невыплатой зарплаты. Документ был передан в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость, которая ранее выступала с подобной инициативой.

В настоящее время существует необходимость разработать порядок списания задолженностей управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ) перед поставщиками ресурсов.

Проект предполагает, чтобы неплательщиков при наличии уважительной причины не лишали субсидий, как это происходит в настоящее время. Поправки предполагают возможность более гибких мер поддержки населения в условиях дестабилизации экономики, указывается в письме Минстроя.

8 августа в Росстате заявили, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на рекордные 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что эквивалентно 56,6 миллиарда рублей. Общая сумма задолженности достигла 804,5 миллиарда рублей в первом квартале этого года.

Личный счет,Госстрой России,Росстат,
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