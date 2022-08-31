Биржа Crypto.com по ошибке перевела клиентке $10,5 миллионов

Криптовалютная биржа Crypto.com из-за опечатки перевела клиентке 10,5 млн австралийских долларов (около 433,5 млн руб.) вместо возврата 100 (около 4,1 тыс. руб.), сообщает The Verge.
Отмечается, что ошибка произошла в мае 2021 года, однако ее обнаружили лишь спустя семь месяцев. К тому времени девушка, получившая перевод, уже успела потратить часть суммы на покупку роскошного особняка с пяти спальнями стоимостью 1,3 млн австралийских долларов (около 53,6 млн руб.).
Crypto.com подала в суд на девушку с требованием возместить ошибочно переведенные ей средства, а также заморозила счет девушки в феврале 2022 года. Суд обязал клиентку продать дом и вернуть компании потраченные деньги с процентами. Следующее судебное заседание пройдет в октябре 2022 года.