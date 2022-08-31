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13 минут назад

Что будет, если отложить выход на пенсию

Лера Букина

Если гражданин не захочет уходить с работы по достижении пенсионного возраста, он может продолжить свою трудовую деятельность. Так, его личные пенсионные коэффициенты будут накапливаться. Об этом заявила экономист Ольга Лебединская, сообщает Deita.ru со ссылкой на «Прайм».

Что будет, если отложить выход на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, они будут увеличиваться наряду со стажем. Рост их числа отразится на размере пенсии, указала специалист. Чем больше коэффициентов, тем больше в итоге у гражданина регулярная денежная выплата.

Экономист отметила, что отчисления будет делать непосредственно работодатель, пока гражданин будет трудиться. Однако эксперт указала на наличие в России временного ограничения в 10 лет, на которое россияне могут отложить уход на заслуженный отдых.

Лебединская подчеркнула, что в 2022 году право на выход на пенсию есть у мужчин, достигших 61 с половиной лет, и женщин, которым уже исполнилось 56 с половиной лет.

Ранее сообщалось, что власти РФ приняли решение увеличить пенсии некоторым категориям пенсионеров уже с 1 октября. Индексация выплат ожидается в оперативном порядке, соответственно, принятия соответствующего закона не предусмотрено. Под данную меру подпадают не все пенсионеры России. Так, это касается лишь вышедших на заслуженный отдых прокуроров и следователей.

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