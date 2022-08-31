Что будет, если отложить выход на пенсию

Если гражданин не захочет уходить с работы по достижении пенсионного возраста, он может продолжить свою трудовую деятельность. Так, его личные пенсионные коэффициенты будут накапливаться. Об этом заявила экономист Ольга Лебединская, сообщает Deita.ru со ссылкой на «Прайм».

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По ее словам, они будут увеличиваться наряду со стажем. Рост их числа отразится на размере пенсии, указала специалист. Чем больше коэффициентов, тем больше в итоге у гражданина регулярная денежная выплата.

Экономист отметила, что отчисления будет делать непосредственно работодатель, пока гражданин будет трудиться. Однако эксперт указала на наличие в России временного ограничения в 10 лет, на которое россияне могут отложить уход на заслуженный отдых.

Лебединская подчеркнула, что в 2022 году право на выход на пенсию есть у мужчин, достигших 61 с половиной лет, и женщин, которым уже исполнилось 56 с половиной лет.