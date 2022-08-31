Зарплаты в России снизились в реальном выражении

В России в июне снизился реальный размер (с поправкой на инфляцию) заработных плат до 3,2% в годовом выражении. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Росстата.

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По информации статистического ведомства, среднемесячная зарплата россиян в номинальном выражении в июне 2022 года составила 66 572 рубля, увеличившись на 12,2% относительно июня 2021 года.

Всего за первые шесть месяцев 2022 года зарплаты граждан России в номинальном выражении увеличились на 12,8% относительно аналогичного периода 2021 года, однако в реальном выражении показатель снизился на 1,3%.

Во второй половине августа Минэкономразвития улучшило большинство прогнозов по экономическим показателям на 2022 год. Спад экономики ожидается на уровне 4,2% вместо 7,8% в майском прогнозе.