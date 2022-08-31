Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Росстат: зарплаты в России снизились в реальном выражении в июне на 3,2%

Газета.Ru

В России в июне снизился реальный размер (с поправкой на инфляцию) заработных плат до 3,2% в годовом выражении. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Росстата.

Зарплаты в России снизились в реальном выражении
Фото: DepositphotosDepositphotos

По информации статистического ведомства, среднемесячная зарплата россиян в номинальном выражении в июне 2022 года составила 66 572 рубля, увеличившись на 12,2% относительно июня 2021 года.

Всего за первые шесть месяцев 2022 года зарплаты граждан России в номинальном выражении увеличились на 12,8% относительно аналогичного периода 2021 года, однако в реальном выражении показатель снизился на 1,3%.

Во второй половине августа Минэкономразвития улучшило большинство прогнозов по экономическим показателям на 2022 год. Спад экономики ожидается на уровне 4,2% вместо 7,8% в майском прогнозе.

Ранее 31 августа пресс-служба министерства экономического развития сообщила, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа.

Личный счет,Минэкономразвития,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители