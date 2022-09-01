Сомнительные денежные переводы предложили приостанавливать

Кредитным организациям хотят разрешить приостановку денежных переводов на два дня, если Центробанк подозревает, что счет получателя принадлежит мошеннику или посреднику в придуманной злоумышленниками схеме. Предполагается, что для этого банки должны будут сверяться со специальной базой. Если же банки нарушат процедуру и переведут деньги, им придется вернуть средства клиентам. Такой документ сейчас проходит согласование и может быть внесен в Госдуму в качестве поправок в законопроект, который позволяет МВД и Банку России обмениваться данными о подозрительных переводах, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По мнению экспертов, это должно помочь существенно уменьшить хищение средств со счетов.

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Вернули только семь процентов

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В ЦБ посчитали, что в прошлом году объем операций с признаками мошенничества составил 13,58 миллиарда рублей. Почти в 50 процентах случаев люди становились жертвами манипуляций и сами переводили злоумышленникам деньги или сообщали пароли. Бывают и другие обстоятельства: например, средства списывают с помощью сайтов, мимикрирующих под известные онлайн-магазины. Вернуть деньги получается далеко не всегда. Всего, по данным Центробанка, в прошлом году возвращено лишь 6,8 процента средств от общего объема операций без согласия клиентов.

По Закону «О национальной платежной системе» банки обязаны восполнить клиентам похищенные суммы только в некоторых случаях. Так, кредитная организация должна вернуть деньги полностью, если она не уведомила клиента об операции, в результате чего тот не узнал о неправомерном списании.

Другая ситуация — если клиент сообщил, что деньги сняли без его согласия в тот же или на следующий день, а банк продолжил переводить деньги мошенникам. В таком случае банку придется вернуть суммы, которые сняли после обращения клиента. А средства, списанные до этого момента, кредитная организация должна возместить, только если не докажет, что клиент сам нарушил порядок использования карты. К таким нарушениям относятся как раз случаи, когда человек раскрыл мошенникам секретные данные или добровольно перевел средства, тогда банк не обязан возвращать похищенную сумму, пояснили на сайте ЦБ.

Чтобы получить потерянные деньги, нужно обратиться в любое отделение банка и написать заявление. Срок возврата в предусмотренных законом случаях — 30 дней с момента получения заявления клиента, по трансграничным переводам — 60 дней, пояснил Анатолий Аксаков.

Дольше, но надежнее

Есть несколько новых предложений, как усилить борьбу с мошенниками, рассказал депутат. Так, в середине июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, по которому Центробанк и МВД будут обмениваться информацией о случаях и попытках переводов денег без согласия клиентов. По мнению Аксакова, это должно позволить правоохранительным органам оперативно получать сведения для пресечения и раскрытия преступлений в сфере финансового мошенничества. Также можно будет быстрее блокировать мошеннические счета, что осложнит их владельцам жизнь, поскольку открытие новых будет требовать немалых ресурсов и времени, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, когда законопроект рассматривали в Госдуме.

Кроме того, сейчас проходит обсуждение и согласование подготовленной Банком России законодательной инициативы, которая должна модернизировать механизмы противодействия хищения денег, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, документ может быть внесен в Госдуму в качестве поправок в принятый в первом чтении законопроект.

Так, банкам предлагается дать право приостанавливать перевод на два дня, если у них возникли подозрения, что реквизиты перевода принадлежат мошеннику. Но такие сомнения должны быть обоснованы, это возможно, если оператор получит от Банка России данные из специальной базы, где собрана информация о случаях и попытках переводов без согласия клиента.

«То есть Банк России подозревает о принадлежности отдельных банковских счетов мошенникам или лицам, которые участвуют в цепочке мошеннических схем, и вносит их в базу данных. Задача кредитной организации — приостановить такой перевод на два дня, чтобы дать возможность клиенту выйти из-под влияния мошенника», — пояснил Аксаков. За это время человек может обдумать свои действия, проанализировать, не переводит ли он деньги злоумышленникам. Такой механизм должен снизить уровень мошенничества, особенно с использованием социальной инженерии, полагает депутат.

При этом не только банк плательщика, как это предусмотрено сейчас, но и банк получателя средств должен будет проверять операции на признаки мошенничества, в том числе сверяться с базой и обмениваться данными с банком отправителя, добавил депутат. Получателю также смогут ограничить использование карты, если она попала в базу.

Но это не значит, что переводы станут обязательно приостанавливать. Вместо этого кредитные организации смогут проводить проверку на признаки операций без согласия клиента еще до приема к исполнению распоряжения клиента, добавил Анатолий Аксаков.

Если же кредитная организация получит из базы Центробанка информацию, указывающую на операцию без согласия клиента, но не предпримет никаких действий, ей придется восполнить клиенту полную сумму, рассказал депутат еще об одном положении законопроекта.

Предложения направлены на защиту вкладов и сбережений граждан, что необходимо, так как масштаб хищений серьезный, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. «Причем такого рода действия фиксируют не только со стороны криминальных структур внутри России, но и Украины», — сказал он «Парламентской газете».