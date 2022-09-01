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36 минут назад

Банки начали заманивать россиян вкладами в одной валюте

Лера Букина

Крупные банки активно заманивают клиентов, предлагая вклады в юанях. Однако ставок по новым вкладам по 4–8% годовых встретить уже нельзя, сообщает «Коммерсант».

Банки стали завлекать россиян вкладами в юанях
Фото: ReutersReuters

Сейчас ставки по вкладам в китайской валюте составляют 0,5–2% годовых. В минувшем месяце некоторые кредитные организации решили обновить депозитные линейки, в частности, «Тинькофф-банк», «Газпромбанк», МКБ и «Альфа-банк».

В МКБ указали на популярность новых вкладов. В банке «Дом.РФ» доля депозитов в китайской валюте занимает десятую часть от общего портфеля.

Управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что такими мерами кредитные организации стремятся удержать клиентов в связи с рисками высокой волатильности на валютном рынке.

«Пока второй волны оттока средств с депозитов не произошло, но если фондовый рынок начнет восстановление, то может наблюдаться переток средств вкладчиков на него, как это было в 2020–2021 годах», — отметил Беликов.

По его словам, за счет альтернативных инструментов в юанях банки могут сохранить и рублевые накопления физлиц, которые диверсифицируют сбережения.

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Ранее СМИ сообщали, что Минфин и китайская сторона приступили к обсуждению процесса выхода на рынок с бондами в юанях.

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