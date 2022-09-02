Валютные счета российских граждан к настоящему моменту фактически превратились в рублевые. Об этом заявил первый зампред Центрального Банка РФ Дмитрий Тулин в беседе с РБК.

«После начала кризиса экономическая сущность вкладов в валюте, которые держат в банках российские граждане, изменилась: теперь это де-факто рублевые счета с привязкой к валютному курсу», — подчеркнул он.

Тулин отметил, что защита всех сбережений обеспечивается кредитными организациями в полной мере. Однако он констатировал, что проблемы с проведением операций с иностранной валютой оказали воздействие.

По словам Тулина, сегодня у банков есть возможность без каких-либо сложностей выполнять обязательства по валютным счетам в рублях. При этом использование «токсичных» валют не имеет смысла, указал первый зампред ЦБ.

Проблемы вызваны недостатком иностранных банкнот, отметил он. Также банки не имеют возможности выполнять условия договоров счета при переводе средств за рубеж или оплате расходов за пределами России.

Для продолжения работы с клиентами в таких условиях банкам приходится идти на введение комиссии для физлиц за хранение иностранной валюты. Кроме того, гражданам могут отказать в оказания услуг по открытию валютных вкладов, пояснил Тулин.

Так, как указал он, валютные счета перестают быть столь привлекательными. В стране наблюдается девалютизация экономики, подчеркнул зампред.

«Это непопулярные, но логичные меры», — подытожил он.