Россияне установили рекорд по оплате товаров картами

Во втором квартале 2022 года россияне оплачивали картой товары и услуги рекордные 13,4 млрд раз. Об этом заявило РИА «Новости» со ссылкой на статистику Центробанка (ЦБ). По сравнению с первым кварталом показатель вырос на 1,2 млрд платежей. Максимума достигло и число операций, не связанных с оплатой товаров, — 3,3 млрд единиц. Это на 304 млн больше, чем в первом квартале 2022-го.

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В начале 2022 года Банк России зафиксировал падение спроса на наличные. За первые три месяца россияне сняли лишь 7 трлн рублей — на 15% больше, чем годом ранее, но на 5–7% ниже, чем в третьем-четвёртом кварталах 2021-го. Аналитики ожидали снижения объёма снятия средств и во втором квартале.

Однако картами реже пользовались юридические лица. За первые полгода 2022 года они совершили 225,8 млн операций по оплате товаров и услуг. Значение упало по сравнению с 2020 годом (294,6 млн операций). А остальные операции бизнес совершил 7 млн раз — в 2020-м было 5,3 млн.