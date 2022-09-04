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4 сентября

Названы способы сэкономить на ипотеке

Мослента

Способы сэкономить на ипотеке в беседе с «Вечерней Москвой» назвал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По его словам, приобретение квартиры в новостройке при помощи различных программ поможет значительно сократить переплату по кредиту.

Названы способы сэкономить на ипотеке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт отметил, что тем, кто хочет сэкономить на ипотеке в первую очередь нужно рассматривать программы по новостройкам.

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«Есть так называемая субсидированная ипотека: в рамках программ господдержки или семейной ипотеки можно у застройщиков взять ипотеку от 0,01 процента на весь срок. Но есть нюансы касаемо стоимости объекта. Если мы будем рассматривать классическую ипотеку по господдержке со ставкой семь процентов, то там не будет удорожания стоимости квадратного метра. А если мы будем рассматривать минимальную ставку, то это повлечет удорожание квадратного метра», — объяснил брокер.

Специалист отметил, что вторичное жилье тоже можно купить выгодно. На такое жилье продавцы сейчас делают скидки, которые могут достигать 15-20 процентов. Особенно если квартира находится в залоге у банка и ее нужно срочно продать. Купить недвижимость можно будет по стоимости ниже рынка.

Ранее сотрудник московской гильдии риелторов Евгений Коноплев назвал стоимость квартир в московских сталинских трехэтажках.

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