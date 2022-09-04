Названы способы сэкономить на ипотеке

«Есть так называемая субсидированная ипотека: в рамках программ господдержки или семейной ипотеки можно у застройщиков взять ипотеку от 0,01 процента на весь срок. Но есть нюансы касаемо стоимости объекта. Если мы будем рассматривать классическую ипотеку по господдержке со ставкой семь процентов, то там не будет удорожания стоимости квадратного метра. А если мы будем рассматривать минимальную ставку, то это повлечет удорожание квадратного метра», — объяснил брокер.