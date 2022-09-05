Названы регионы – лидеры по доле расходов населения на ЖКХ

Перечислены российские регионы, которые лидируют по доле расходов населения на жилищно-коммунальное хозяйство, сообщает РИА Новости.

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Наибольшие затраты в потребительских расходах в 2021 году оказались у жителей Камчатки (14,2%), Карелии и Магаданской области – по 13%. При этом самый низкий показатель зафиксирован в Дагестане (5,6%), а также в Ингушетии и Севастополе – не более 8%. Согласно исследованию, потребительские расходы семей после эпидемии коронавируса в 2020 году возобновили рост. По итогам прошлого года рост превысил 10%.

До сих пор одной из самых затратных статей бюджета россиян является оплата услуг ЖКХ. Доля этих трат в структуре потребительских расходов практически не изменилась, однако произошло увеличение в абсолютных значениях.

В целом по России доля затрат на услуги жилищно-коммунальное хозяйство в совокупных потребительских расходах по сравнению с 2020 годом снизилась на 0,1 процентных пункта, до 10,4%. Это произошло в 37 субъектах. Наиболее существенно этот показатель снизился в Ямало-Ненецком автономном округе (-3,1 пункта), Нижегородской (-2,6 пункта) и Тверской областях (-2,0 пункта).