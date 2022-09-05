На ВЭФ представили официальное мобильное приложение Генпрокуратуры РФ

Отмечается, что сервис имеет большой потенциал для работы с бизнесменами. НА данный момент с его помощью можно отправить сообщение на «Прямую линию для предпринимателей» или пожаловаться на нарушение прав, записаться на приём в органы прокуратуры, воспользоваться Единым реестром проверок или Сводными планами проверок.