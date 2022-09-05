Россиянам назвали условия для освобождения от долгов по ЖКУ

Банкротство и истечение срока исковой давности могут служить обстоятельствами для освобождения от долгов по жилищно-коммунальным услугам. Такие условия россиянам назвал преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов, сообщает агентство «Прайм».
Эксперт уточнил, что гражданин имеет право заявить о пропуске сроков исковой давности, если с него взыскивают долги, возникшее больше чем за три года до того, как в его отношении обратились в суд. Истечение исковой давности может играть роль в отношении всего долга, а также его части.
Условием для освобождения от задолженности по ЖКУ может служить и признание физического лица банкротом, однако в таком случае должны быть признаки несостоятельности. В результате разбирательств имущество могут включить в конкурсную массу и за счет нее погасить долг.
Специалист уточнил, что обязательство по оплате долгов за услуги ЖКХ прекращается со смертью должника, однако ответственность может разделиться между наследниками на основании размера полученного ими имущества.
Ранее в Минстрое предложили списать некоторым россиянам долги за жилищно-коммунальные услуги. К ним отнесли нуждающиеся категории граждан, например, попавшие в больницу, потерявшие родственников или столкнувшиеся с невыплатой зарплаты.