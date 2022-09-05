Россиянам назвали условия для освобождения от долгов по ЖКУ

Банкротство и истечение срока исковой давности могут служить обстоятельствами для освобождения от долгов по жилищно-коммунальным услугам. Такие условия россиянам назвал преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов, сообщает агентство «Прайм».

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Эксперт уточнил, что гражданин имеет право заявить о пропуске сроков исковой давности, если с него взыскивают долги, возникшее больше чем за три года до того, как в его отношении обратились в суд. Истечение исковой давности может играть роль в отношении всего долга, а также его части.

Условием для освобождения от задолженности по ЖКУ может служить и признание физического лица банкротом, однако в таком случае должны быть признаки несостоятельности. В результате разбирательств имущество могут включить в конкурсную массу и за счет нее погасить долг.

Специалист уточнил, что обязательство по оплате долгов за услуги ЖКХ прекращается со смертью должника, однако ответственность может разделиться между наследниками на основании размера полученного ими имущества.