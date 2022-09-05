Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

Россиянам назвали условия для освобождения от долгов по ЖКУ

Lenta.ruиещё 1

Банкротство и истечение срока исковой давности могут служить обстоятельствами для освобождения от долгов по жилищно-коммунальным услугам. Такие условия россиянам назвал преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов, сообщает агентство «Прайм».

Россиянам назвали условия для освобождения от долгов по ЖКУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт уточнил, что гражданин имеет право заявить о пропуске сроков исковой давности, если с него взыскивают долги, возникшее больше чем за три года до того, как в его отношении обратились в суд. Истечение исковой давности может играть роль в отношении всего долга, а также его части.

Условием для освобождения от задолженности по ЖКУ может служить и признание физического лица банкротом, однако в таком случае должны быть признаки несостоятельности. В результате разбирательств имущество могут включить в конкурсную массу и за счет нее погасить долг.

Специалист уточнил, что обязательство по оплате долгов за услуги ЖКХ прекращается со смертью должника, однако ответственность может разделиться между наследниками на основании размера полученного ими имущества.

Ранее в Минстрое предложили списать некоторым россиянам долги за жилищно-коммунальные услуги. К ним отнесли нуждающиеся категории граждан, например, попавшие в больницу, потерявшие родственников или столкнувшиеся с невыплатой зарплаты.

Личный счет,Кирилл Данилов,Госстрой России,Финансовый университет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители