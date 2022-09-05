Жители Дальнего Востока в 2022 году оформили 200 тысяч полисов СберСтрахования

За 8 месяцев 2022 года дальневосточники приобрели в СберСтраховании около 200 тысяч страховых полисов — на 53 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснила компания в преддверии Восточного экономического форума.
Наиболее востребованной в регионе стала программа по защите денежных средств на картах и счетах «Сбереги финансы». По ней было оформлено 34 процента от всех розничных договоров страхования в 2022 году. Примечательно, что основная часть полисов по программе — 49 процентов — была оформлена весной.
На втором месте по количеству купленных страховок — ОСАГО, на которое пришлось 32 процента розничного портфеля. На третьем месте (28 процентов) — программы страхования недвижимого имущества, куда входят ипотечное и добровольное страхование недвижимости.
Больше всего выплат было произведено по программам страхования имущества и каско. По программам страхования жилья наиболее частой причиной обращений клиентов стали заливы в многоквартирных домах — на них пришлось 46 процентов всех страховых событий в регионе за 2022 год. А самая крупная выплата была произведена по каско: страховая компания возместила 1,4 миллиона рублей на ремонт фуры SCANIA после ДТП.
«Независимо от региона проживания, важно обеспечить себя и своё имущество страховой защитой. Широкий спектр программ от СберСтрахования поможет подобрать защиту на любой случай: от автогражданской ответственности до лечения в случае укуса клеща. При возникновении страхового события компания возьмет на себя финансовые вопросы и убережет ваш кошелек от незапланированных расходов», — отмечает Полина Тризонова, руководитель пресс-службы СберСбербанка.
СберСтрахование предлагает клиентам широкий ряд программ по личному и имущественному страхованию. Недавно компания запустила комбопрограмму «Защита на любой случай», которая в рамках одного полиса позволяет оформить комплексную защиту сразу по нескольким направлениям. Клиенты самостоятельно могут выбрать наполнение, отметив только необходимые опции страховки. По одному полису можно застраховать жилье, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая либо выбрать актуальную для себя комбинацию рисков. При оформлении двух рисков клиенты получают выгоду 10 процентов, трех —15 процентов. Для подписчиков СберПрайм совокупная выгода по программе может достигать 25 процентов.