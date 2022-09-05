Жители Дальнего Востока в 2022 году оформили 200 тысяч полисов СберСтрахования

За 8 месяцев 2022 года дальневосточники приобрели в СберСтраховании около 200 тысяч страховых полисов — на 53 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснила компания в преддверии Восточного экономического форума.

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Наиболее востребованной в регионе стала программа по защите денежных средств на картах и счетах «Сбереги финансы». По ней было оформлено 34 процента от всех розничных договоров страхования в 2022 году. Примечательно, что основная часть полисов по программе — 49 процентов — была оформлена весной.

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На втором месте по количеству купленных страховок — ОСАГО, на которое пришлось 32 процента розничного портфеля. На третьем месте (28 процентов) — программы страхования недвижимого имущества, куда входят ипотечное и добровольное страхование недвижимости.

Больше всего выплат было произведено по программам страхования имущества и каско. По программам страхования жилья наиболее частой причиной обращений клиентов стали заливы в многоквартирных домах — на них пришлось 46 процентов всех страховых событий в регионе за 2022 год. А самая крупная выплата была произведена по каско: страховая компания возместила 1,4 миллиона рублей на ремонт фуры SCANIA после ДТП.

«Независимо от региона проживания, важно обеспечить себя и своё имущество страховой защитой. Широкий спектр программ от СберСтрахования поможет подобрать защиту на любой случай: от автогражданской ответственности до лечения в случае укуса клеща. При возникновении страхового события компания возьмет на себя финансовые вопросы и убережет ваш кошелек от незапланированных расходов», — отмечает Полина Тризонова, руководитель пресс-службы СберСбербанка.