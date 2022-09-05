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5 сентября

Названы условия для освобождения от задолженности по ЖКУ

Лера Букина

Преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов рассказал, какие обстоятельства могут стать поводом для освобождения от долгов по жилищно-коммунальным услугам. Так, по его словам, среди них - банкротство и истечение срока исковой давности, передает агентство «Прайм».

Россиянам назвали условия для освобождения от долгов по ЖКУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник подчеркнул, что у граждан есть возможность заявить о пропуске сроков исковой давности в случае взыскания с них долгов, возникших больше чем за три года до того, как в их отношении обратились в суд.

Эксперт отметил, что пропуск срока исковой давности может иметь место в отношении всей задолженности, а также в отношении его части.

Среди других условий для освобождения от долга по ЖКУ - признание физического лица банкротом, указал Данилов. Однако данный случай требует наличие признаков несостоятельности, добавил он.

По словам эксперта, обязательства по погашению задолженности за услуги ЖКХ прекращаются со смертью должника. Но, как уточнил он, ответственность может быть разделена между наследниками на основании размера полученного ими имущества.

Ранее РБК сообщал, что Минстрой выступил с предложением включить в тарифы на ЖКХ расходы на цифровую инфраструктуру. Отмечалось, что это может спровоцировать рост общего платежа сверх инфляции в ряде регионов.

Личный счет,Кирилл Данилов,Госстрой России,Финансовый университет,
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