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5 сентября

В Сбере объявили о рекордных с начала года объемах выдачи потребкредитов в августе

Газета.Ru

Объем выдачи потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала 2022 года. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

В Сбере объявили о рекордных с начала года объемах выдачи потребкредитов в августе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Объем выдачи потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года. Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам", - отметил Царев.

По его словам, сейчас у Сбера есть выгодные потребительские кредиты, на которые действует самая низкая ставка. Он добавил, что портфель физлиц с января вырос на 5,1%. Основным драйвером по выдаче стали кредитные карты (+20%), а также ипотека (+7,3%).

Кроме того, уже с 15 июля клиенты банка могут воспользоваться программой рефинансирования ипотеки, где треть кредитов выдается в рамках программ господдержки. В начале августа РБК со ссылкой на статистику аналитической компании Frank RG писал, что рынок необеспеченного кредитования в июле после провала с марта по май и слабого роста в июне почти вернулся к уровням начала 2022 года.

Личный счет,Кирилл Царев,Сбербанк России,
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