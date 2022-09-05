В Сбере объявили о рекордных с начала года объемах выдачи потребкредитов в августе

Объем выдачи потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала 2022 года. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

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"Объем выдачи потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года. Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам", - отметил Царев.

По его словам, сейчас у Сбера есть выгодные потребительские кредиты, на которые действует самая низкая ставка. Он добавил, что портфель физлиц с января вырос на 5,1%. Основным драйвером по выдаче стали кредитные карты (+20%), а также ипотека (+7,3%).