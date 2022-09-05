Сбер сообщил, что россияне стали на 21% чаще расплачиваться безналом в транспорте

В период с января по июль 2022 года россияне совершили 1,2 млрд оплат в общественном транспорте при помощи банковской карты. Это на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года, заявил перед открытием Восточного экономического форума (ВЭФ) первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

"Если говорить о транспорте, то по итогам июля с начала года совершено более 1,2 млрд. оплат проезда в транспорте с помощью банковской карты, это на 21% больше оплат за семь месяцев 2021. Банковская карта является самым популярным инструментом оплаты проезда у пассажиров", - отметил Царев.

По его словам, оплата банковскими картами серьезно опережает региональные транспортные карты и наличные. Кроме того, в 2022 году Сбер продолжает развитие билетной системы "СберТройка", которая работает уже в 23 регионах России. Он добавил, что Сбер смог создать крупнейшую в мире систему безналичной оплаты в общественном транспорте.