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5 сентября

Сбер сообщил, что россияне стали на 21% чаще расплачиваться безналом в транспорте

Газета.Ru

В период с января по июль 2022 года россияне совершили 1,2 млрд оплат в общественном транспорте при помощи банковской карты. Это на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года, заявил перед открытием Восточного экономического форума (ВЭФ) первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

Сбер сообщил, что россияне стали на 21% чаще расплачиваться безналом в транспорте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Если говорить о транспорте, то по итогам июля с начала года совершено более 1,2 млрд. оплат проезда в транспорте с помощью банковской карты, это на 21% больше оплат за семь месяцев 2021. Банковская карта является самым популярным инструментом оплаты проезда у пассажиров", - отметил Царев.

По его словам, оплата банковскими картами серьезно опережает региональные транспортные карты и наличные. Кроме того, в 2022 году Сбер продолжает развитие билетной системы "СберТройка", которая работает уже в 23 регионах России. Он добавил, что Сбер смог создать крупнейшую в мире систему безналичной оплаты в общественном транспорте.

Такая технология уже доступна в 147 городах. В конце июля в совместном исследовании потребительских расходов в России лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс сообщалось, что по итогам второго квартала 2022 года в 47 российских регионах более 60% покупок были оплачены безналичным способом. Год назад эту планку смогли преодолеть только 28 регионов.

Личный счет,Кирилл Царев,Сбербанк России,
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