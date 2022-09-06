ВТБ запустит денежные переводы в Китай в юанях

Валютные переводы в Китай в юанях появятся в банке ВТБ благодаря наличию альтернативы системе международных расчетов SWIFT. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.
Летом ВТБ и Сбербанк проинформировали
своих клиентов о том, что валютные переводы за рубеж приостанавливаются из-за санкционных ограничений. Отмечается, что в настоящее время в ВТБ восстановили возможность совершения трансграничных переводов в юанях в Китай без использования SWIFT.
«Мы первым из российских банков устанавливаем сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем и к следующему году планируем нарастить объем этих транзакций в пять раз», - отметил глава ВТБ Андрей Костин.
По словам представителя ВТБ, сервис предоставит возможность отправлять денежные средства в КНР по банковским реквизитам через дистанционные каналы или в офисах банка.
Отмечается, что изначально переводы станут доступны физическим лицам в адрес юридических лиц.
Перевод требует предварительного открытия текущего счета в китайских юанях, покупки валюты в мобильном приложении, интернет-банке «ВТБ онлайн», а также в офисе банка.
Ранее СМИ сообщали, что Минфин и китайская сторона приступили к обсуждению процесса выхода на рынок с бондами в юанях.