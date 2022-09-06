ВТБ запустит денежные переводы в Китай в юанях

Валютные переводы в Китай в юанях появятся в банке ВТБ благодаря наличию альтернативы системе международных расчетов SWIFT. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.

Летом ВТБ и Сбербанк проинформировали

своих клиентов о том, что валютные переводы за рубеж приостанавливаются из-за санкционных ограничений. Отмечается, что в настоящее время в ВТБ восстановили возможность совершения трансграничных переводов в юанях в Китай без использования SWIFT.

«Мы первым из российских банков устанавливаем сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем и к следующему году планируем нарастить объем этих транзакций в пять раз», - отметил глава ВТБ Андрей Костин.

По словам представителя ВТБ, сервис предоставит возможность отправлять денежные средства в КНР по банковским реквизитам через дистанционные каналы или в офисах банка.

Отмечается, что изначально переводы станут доступны физическим лицам в адрес юридических лиц.

Перевод требует предварительного открытия текущего счета в китайских юанях, покупки валюты в мобильном приложении, интернет-банке «ВТБ онлайн», а также в офисе банка.