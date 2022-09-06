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4 часа назад

ВТБ запустит денежные переводы в Китай в юанях

Лера Букина

Валютные переводы в Китай в юанях появятся в банке ВТБ благодаря наличию альтернативы системе международных расчетов SWIFT. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка.

ВТБ запустит денежные переводы в Китай в юанях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Летом ВТБ и Сбербанк проинформировали

своих клиентов о том, что валютные переводы за рубеж приостанавливаются из-за санкционных ограничений. Отмечается, что в настоящее время в ВТБ восстановили возможность совершения трансграничных переводов в юанях в Китай без использования SWIFT.

«Мы первым из российских банков устанавливаем сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем и к следующему году планируем нарастить объем этих транзакций в пять раз», - отметил глава ВТБ Андрей Костин.

По словам представителя ВТБ, сервис предоставит возможность отправлять денежные средства в КНР по банковским реквизитам через дистанционные каналы или в офисах банка.

Отмечается, что изначально переводы станут доступны физическим лицам в адрес юридических лиц.

Перевод требует предварительного открытия текущего счета в китайских юанях, покупки валюты в мобильном приложении, интернет-банке «ВТБ онлайн», а также в офисе банка.

Ранее СМИ сообщали, что Минфин и китайская сторона приступили к обсуждению процесса выхода на рынок с бондами в юанях.

Личный счет,Андрей Костин,Банк ВТБ,Сбербанк России,
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