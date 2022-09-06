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2 часа назад

По 10 тысяч рублей в сентябре: россиянам напомнили о разовой выплате

Лера Букина

Многим россиянам полагается новая разовая денежная выплата от Пенсионного фонда. Она будет зачислена в сентябре, сообщает Primpress.

По 10 тысяч рублей в сентябре: россиянам напомнили о разовой выплате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На денежные средства могут претендовать российские семьи с детьми. Это касается родителей детей от восьми до шестнадцати лет включительно. Однако для получения выплаты предусмотрены определенные условия. Так, средние доходы на одного члена семьи должны быть ниже прожиточного минимума, который принят в регионе проживания.

«Также необходимо будет пройти по имущественным требованиям, которые предъявляет ПФР. Например, если ребенку исполнилось восемь лет 26 августа, а выплату им одобрили 31 августа, деньги им поступят в полном размере через пять рабочих дней, то есть уже до 7 сентября. Это будет выплата за август. За сентябрь пособие семья получит уже в октябре, а за октябрь – в ноябре», - пишет портал.

Сумма выплаты будет составлять около 10 тыс. рублей при назначении пособия в размере 75% от прожиточного минимума. Если назначат пособие в размере 50% от ПМ, то рассчитывать нужно примерно на 6500 рублей.

Ранее сообщалось, что в России установили звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. Соответствующий указал подписал ранее президент РФ Владимир Путин.

Личный счет,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,
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