По 10 тысяч рублей в сентябре: россиянам напомнили о разовой выплате

«Также необходимо будет пройти по имущественным требованиям, которые предъявляет ПФР. Например, если ребенку исполнилось восемь лет 26 августа, а выплату им одобрили 31 августа, деньги им поступят в полном размере через пять рабочих дней, то есть уже до 7 сентября. Это будет выплата за август. За сентябрь пособие семья получит уже в октябре, а за октябрь – в ноябре», - пишет портал.