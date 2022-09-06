«Сбер» рассказал о самой популярной схеме телефонных мошенников

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о распространённых схемах мошенников, которые выманивают деньги у россиян. Чаще всего злоумышленники разыгрывают сценарий со звонком от правоохранительных органов. Иногда они предлагают жертвам поучаствовать в операции по поимке преступников и перечислить деньги, чтобы поймать мошенников с поличным.

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«Сейчас лидируют сценарии со звонком правоохранительных органов. Иногда этот звонок связан с тем, что проводится некая операция, проводятся некие задержания группы телефонных мошенников, и нужна помощь со стороны клиентов для того, чтобы можно было перечислить деньги и якобы поймать эту организованную преступную группу с поличным», — объяснил Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам зампреда правления «Сбера», среди мошенников популярны различные сценарии, связанные со спецоперацией на Украине. При этом принципиально новых схем не появилось.

«Но сценарии, о которых я сейчас сказал, становятся менее выявленными и понятными для клиентов различных банков», — добавил он.

Ранее сообщалось, телефонные мошенники стали представляться сотрудниками Центробанка при общении с жертвами. Кроме этого, злоумышленники начали присылать в мессенджерах и на электронную почту гражданам документы якобы от Банка России. В регуляторе ещё раз напомнили, что не присылают ничего без соответствующего запроса.